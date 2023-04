Le ministre israélien des AE Eli Cohen en Espagne pour discuter de la position de l'UE face à l'Iran

Jose Manuel Albares prévoit de discuter de l'établissement de liens plus étroits avec Israël au cours de la présidence espagnole de l'UE

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen s'est envolé mardi soir pour Madrid, après les célébrations de Yom Haatsmaout (fête de l'Indépendance). Il doit y rencontrer son homologue espagnol Jose Manuel Albares et le président du Congrès des députés Meritxell Batet jeudi, selon les médias israéliens.

Cette visite sera axée sur l'importance pour l'UE d'adopter une position ferme face à la menace iranienne, ont indiqué des sources au fait du dossier, citant un fonctionnaire israélien anonyme. L'Espagne assumera la présidence de l'UE à la fin du mois de juillet pour une durée de six mois.

FADEL SENNA / AFP Le ministre espagnol des Affaires étrangères Jose Manuel Albares

Eli Cohen a déjà rencontré Jose Manuel Albares lors du Forum économique mondial de Davos en janvier. Des responsables espagnols ont déclaré au Times of Israel que leur ministre des Affaires étrangères transmettrait le point de vue de Madrid sur la situation au Moyen-Orient et sur la question israélo-palestinienne. En outre, M. Albares prévoit de discuter avec M. Cohen de l'établissement de liens plus étroits avec Israël au cours de la présidence espagnole de l'UE.

THOMAS COEX / AFP La présidente du Congrès des députés espagnol Meritxell Batet

Le ministre des Affaires étrangères de l’État hébreu devrait également rencontrer la présidente de la Communauté juive de Madrid Isabel Díaz Ayuso, qui s'est rendue en Israël en mars. Il visitera aussi l'organisation de diplomatie publique Centro Sefarad-Israel.

Le 9 mai, le ministre effectuera un déplacement de trois jours en Inde.