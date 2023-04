Joe Biden souhaite un "joyeux anniversaire" à Israël

Le président américain a souligné le travail de son administration avec le gouvernement israélien pour "créer un Moyen-Orient plus prospère"

Le président américain Joe Biden a félicité mardi Israël pour les 75 ans de sa création, affirmant dans un communiqué qu'il est un "ami de toujours et un partisan" de l'État hébreu. Le locataire de la Maison-Blanche a souligné le travail de son administration avec le gouvernement israélien pour "créer un Moyen-Orient plus prospère, plus pacifique et plus intégré".

"En tant que partenaires solides, nous travaillons ensemble pour construire de nouvelles alliances afin de relever les défis du XXIe siècle, tels que le changement climatique et la santé mondiale", a ajouté M. Biden.

"Au nom du peuple des États-Unis, j'adresse mes meilleurs vœux au peuple d'Israël qui célèbre les 75 ans de son statut d'État", a déclaré le président américain.

Amos Ben Gershom/GPO

"Lorsque David Ben-Gourion a déclaré l'indépendance d'Israël en 1948, il a annoncé la naissance d'un État "fondé sur la liberté, la justice et la paix". À peine 11 minutes plus tard, le président [américain] Harry Truman a annoncé que les États-Unis seraient la première nation à reconnaître le gouvernement d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes toujours fiers de compter parmi les premiers amis et alliés d'Israël. Et les États-Unis reconnaissent la résilience de la démocratie israélienne, fondement de notre relation solide et spéciale", a renchéri le président américain.

"En tant qu'ami et partisan de longue date de l'État d'Israël, j'ai travaillé toute ma carrière à l'approfondissement et au renforcement de notre partenariat. Et j'ai vu de mes propres yeux les avantages qu'en retirent nos deux nations. Ensemble, nous avons réalisé des avancées remarquables dans les domaines de la science, de la médecine et de la technologie, qui profiteront à nos peuples pour les générations à venir", a-t-il encore souligné "Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 75e anniversaire de la fondation de l'État d'Israël, nous réaffirmons notre amitié durable et notre engagement en faveur de la sécurité d'Israël. Yom Ha'atzmaut Sameach !", a conclu Joe Biden.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier et le président letton Egils Levits ont également félicité Israël à l'occasion de son 75e anniversaire. D'autres messages sont susceptibles d'arriver mercredi, car le Jour de l'indépendance n'a commencé que mardi soir en Israël.