Ron DeSantis : "les USA ne doivent pas s'immiscer dans les affaires internes d'Israël"

Le gouverneur de Floride a félicité l'État hébreu pour ses 75 ans, rappelant que le peuple juif, lui, était vieux de 3 000 ans

"L'État d'Israël a 75 ans mais le peuple juif, lui, a plus de 3 000 ans". C'est dans ses termes que le gouverneur de Floride Ron DeSantis a rendu hommage à l'État hébreu, jeudi, lors de la conférence du Jerusalem Post.

"Les Arabes ont tenté de tuer l'État juif à ses débuts", a affirmé le candidat à la prochaine présidentielle américaine, comparant la guerre d'indépendance à David terrassant Goliath.

Dans son intervention, Ron DeSantis a salué la capacité d'Israël à être la seule démocratie du Moyen-Orient malgré la menace d'un Iran nucléaire, le terrorisme palestinien et d'autres menaces.

Le gouverneur de Floride a également évoqué la Shoah, rappelant que "bientôt, il n'y aura plus de survivants en vie". "Nous devons nous souvenir des horreurs de l'Holocauste, car ceux qui oublient l'histoire sont condamnés à répéter ses erreurs", a-t-il ajouté.

Octavio Jones/Getty Images/AFP Le gouverneur de Floride Ron DeSantis

Il a par ailleurs promis que l'ambassade des États-Unis "resterait à Jérusalem, quels que soient les vents politiques qui soufflent". "Les États-Unis doivent défendre Israël contre le traitement défavorable que lui réservent les Nations unies et les organismes internationaux dont l'ordre du jour est déterminé... et nous devons rejeter ceux qui refusent le droit d'Israël d'exister en tant qu'État juif", a-t-il affirmé.

Ron DeSantis a également exhorté le gouvernement américain à "ne pas se mêler des affaires d'Israël", faisant allusion à la controverse autour du projet de réforme judiciaire du gouvernement. "Vous êtes un pays intelligent. Vous pouvez vous en sortir. Nous ne devrions pas nous mêler de ces questions importantes", a déclaré le gouverneur de Floride devant un public enthousiaste.

Il a conclu son intervention en citant David Ben-Gourion : "En Israël, pour être réaliste, il faut croire aux miracles". "Contre toute attente, le peuple d'Israël a pris un désert aride et l'a transformé en une oasis de liberté et d'innovation avec une société dynamique dans l'une des zones les plus difficiles au monde", a-t-il souligné.