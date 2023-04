Habituée des déclarations violentes à l'égard d'Israël, la juriste a accusé l'État hébreu d'"apartheid" et de "nettoyage ethnique"

La rapporteuse spéciale des Nations unies, Francesca Albanese, qui a multiplié les déclarations antisémites ces derniers mois sur les réseaux sociaux, a affirmé mercredi son intention de mener une enquête pour déterminer si Israël commet un "génocide" sur le peuple palestinien.

Francesca Albanese s'exprimait lors d'une table ronde organisée par l'organisation britannique "Réseau juif pour la Palestine" qui s'est tenue à l'occasion du 75e jour de l'indépendance d'Israël (mercredi). Animée par l'auteur anti-israélien Haim Bresheeth-Zabner, le panel réunissait plusieurs universitaires anti-israéliens bien connus, dont Ilan Pappe et Nur Masalha.

Interrogée sur la possibilité qu'Israël commette un génocide contre les Palestiniens, elle a répondu : "C'est une question que j'ai l'intention d'examiner très attentivement. La question de l'intention doit absolument être explorée, étudiée et documentée. Je sais que beaucoup utilisent le terme de génocide pour qualifier ce qui se passe. Personnellement, je m'en abstiens parce que je veux être absolument sûre de l'argument que je vais avancer. J'y arriverai, parce que je vois ce qui se passe et qu'il y a un niveau de persécution et une combinaison de violations qui parlent de génocide".

La rapporteuse de l'ONU a accusé l'État juif des crimes d'"apartheid" et de "nettoyage ethnique" et a critiqué son employeur, qu'elle a accusé de ne pas être suffisamment anti-israélien. "L'ONU a, d'une certaine manière, toléré cette réalité et l'a normalisé en ne s'attaquant pas à l'illégalité de l'occupation, mais en opérant dans le cadre de celle-ci comme s'il s'agissait d'une affaire normale, et en s'attaquant à ses symptômes, par exemple, par le biais de l'aide humanitaire, en proposant un développement sous l'occupation"."Il n'est pas possible de négocier entre un oppresseur et un opprimé, et c'est pourquoi l'ONU porte une responsabilité", a déclaré Mme Albanese.

Francesca Albanese a, par le passé, invoqué le trope antisémite de la mainmise du "lobby juif" sur certaines affaires et a nié à plusieurs reprises le droit d'Israël à l'autodéfense, expliquant que les Palestiniens avaient le droit de commettre des actes de violence au nom de l'autodétermination.