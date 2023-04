Cette inquiétude intervient dans un contexte de menace de guerre sur plusieurs fronts

Des responsables du gouvernement israélien ont exprimé leur inquiétude quant à l'épuisement d'un stock de munitions entreposé par les États-Unis en Israël, dans le contexte de menace de guerre sur plusieurs fronts, révèle Israel Hayom.

"Ce sont les réserves d'armes d'Israël en temps de guerre", a déclaré un ancien ministre israélien dont l’identité n’a pas été révélée. Dans les faits, il s'agit d'une décision légitime de l'armée américaine de déplacer ses munitions d'un endroit à un autre. Mais certains pensent que le Hezbollah et autres entités hostiles de la région pourraient l'interpréter comme un signe de désengagement des Etats-Unis et de vulnérabilité d'Israël.

HANNAH BEIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Illustration - Des obus américains

Ce stock de munitions américain, l’un des nombreux à travers le monde, est destiné à être utilisé en situation d’urgence. Washington a notamment stocké des munitions en Ukraine, pour l’aider à lutter contre l'invasion russe. Des responsables américains ont confirmé que le stock entreposé en Israël commençait à s'épuiser, sans indiquer quand et si il serait réapprovisionné.

Ces stocks d’armes et de munitions appartiennent officiellement à l'armée américaine et ne sont destinés à être utilisé que par elle. Ils bénéficient en outre de l'immunité diplomatique. Il existe cependant un accord officieux entre Jérusalem et Washington selon lequel le stock israélien pourrait être utilisé par l’État hébreu en cas de situation d’urgence.

HANNAH BEIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Illustration - Obus américains dans un entrepôt

Le retard dans la reconstitution des stocks intervient dans un contexte de réduction de la présence américaine au Moyen-Orient. Alors que Washington se concentre sur d'autres fronts, ses alliés se demandent s'ils peuvent compter sur les États-Unis comme auparavant. La diminution de la présence américaine dans la région pourrait également amener d'autres nations arabes à se demander si c'est le bon moment pour rejoindre les accords d'Abraham et établir des relations avec Israël.