Israël : le ministre des AE évoque le nucléaire iranien avec son homologue espagnol

"L'Europe comprend de mieux en mieux le danger que représente le règne de la terreur iranienne"

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a entamé jeudi une visite diplomatique en Espagne, la première d'un chef de la diplomatie israélienne depuis plus de dix ans. Ce voyage, qui intervient avant que Madrid n'assure la présidence de l'Union européenne, vise à renforcer les relations avec l'Europe pour faire échouer le programme nucléaire iranien.

Eli Cohen a d'abord rencontré son homologue espagnol José Manuel Albares avec qui il a convenu de "former un front uni pour empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires et de renforcer la coopération en matière de sécurité" entre les deux pays, notamment en promouvant un accord de sécurité d'un montant total de 330 millions de dollars.

"Le ministre Cohen a clairement indiqué à son collègue qu'Israël n'était pas opposé à l'aide humanitaire aux Palestiniens, mais qu'il s'opposait fermement au transfert de fonds à des entités qui encouragent l'incitation et le terrorisme", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Je remercie le ministre Albares pour sa position décisive et son soutien dans la lutte pour empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. L'Europe comprend de mieux en mieux le danger que représente le règne de la terreur iranienne, et j'ai dit au ministre des Affaires étrangères que nous devons former un front large et déterminé contre eux, avec des sanctions économiques et politiques ainsi qu'une menace militaire", a déclaré Eli Cohen.

Les deux responsables ont également discuté des moyens visant à renforcer les relations entre Israël et l'Union européenne, et l'Espagne en particulier, dans les domaines de la cybernétique, des technologies de l'information et de la communication. Ils se sont par ailleurs félicités des bonnes relations entre Israël et l'Espagne dans les domaines du commerce, de la technologie et de l'innovation, avec des échanges qui ont atteint 3,6 milliards de dollars l'année dernière.

De son côté, José Manuel Albares Albares a exprimé son souhait de se rendre en Israël dans un avenir proche.