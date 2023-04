Le chef du CENTCOM visite une unité de commandos et rencontre Halevi et Galant

"Comme lors de chaque visite à l'armée israélienne, j'ai été très impressionné par l'état de préparation au combat que j'ai vu ici"

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, a reçu jeudi le commandant du CENTCOM, le général Michael E. Kurilla, au siège du ministère à Tel-Aviv.

"Les parties ont discuté des défis régionaux en cours de développement, en mettant l'accent sur les activités de l'Iran dans la région. Cela inclut l'agression iranienne dans l'arène maritime et la livraison d'armes aux organisations terroristes et à leurs mandataires en Syrie, au Liban, en Irak, au Yémen et dans l'ensemble de la région", indique un communiqué officiel.

M. Galant a fait part de ses préoccupations concernant les progrès réalisés par l'Iran dans le cadre de son programme nucléaire et de son objectif de se doter de capacités militaires nucléaires. Les deux responsables ont également réitéré leur engagement à "approfondir la coopération unique et l'échange de renseignements entre leurs armées et établissements de défense respectifs". De plus, ils ont souligné l'importance d'élargir la coopération militaire avec les partenaires régionaux sous la direction du CENTCOM. Le chef d'état-major général de l'armée israélienne, Herzi Halevi, et d'autres hauts responsables ont assisté à la réunion.

Plus tôt dans la journée de jeudi, M. Kurilla, en tant qu'invité de M. Halevi, a visité l'unité de commando naval de la Sea Arm (13e flotte). Ils ont passé en revue l'importante activité opérationnelle de l'unité au cours des dernières années dans divers domaines. Ils ont également assisté à une démonstration de l'action conjointe de la marine et de ses homologues de l'armée américaine (Sea Lions), qui comprend des entraînements et des exercices sous diverses formes, des échanges de connaissances et d'autres activités.

Tsahal centcom

"Nous suivons les changements dans la région, en mettant l'accent sur l'augmentation de l'agression iranienne et du terrorisme. C'est précisément dans cette période sensible que les relations étroites entre les armées revêtent une grande importance. Nous poursuivrons la coopération et l'engagement commun en faveur de la sécurité au Moyen-Orient", a déclaré M. Halevi. "Comme lors de chaque visite à l'armée israélienne, j'ai été très impressionné par l'état de préparation au combat que j'ai vu ici. Notre relation militaire avec Israël est solide", a ajouté M. Kurilla.

À l'issue de la visite, les deux commandants ont tenu une réunion de travail au cours de laquelle ils ont discuté de la poursuite de l'élargissement de la coopération et du partage des capacités opérationnelles entre les deux armées. Dans les semaines à venir, d'autres réunions du chef d'état-major adjoint et du commandant adjoint du CENTCOM se tiendront conjointement avec les états-majors opérationnels afin de poursuivre la planification opérationnelle entre les armées.