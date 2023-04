Des armes américaines destinées à Israël livrées à l'Ukraine

L'accord implicite entre Jérusalem et Washington, depuis de nombreuses décennies, est que ces munitions étaient réservées à Israël en cas d'urgence

La quantité de munitions américaines stockées en Israël a diminué en raison de la guerre en Ukraine et on ignore quand elle sera réapprovisionnée, a révélé le quotidien Israel Hayom de sources israéliennes.

Au début de l'année, il a été rapporté que les dépôts de munitions américaines en Israël avaient été partiellement utilisés pour aider l'Ukraine à repousser l'invasion russe. Ces dépôts sont officiellement désignés comme des installations de stockage militaire américaines et bénéficient à ce titre de l'immunité diplomatique en vertu d'accords bilatéraux avec Israël. L'accord implicite entre Jérusalem et Washington depuis de nombreuses décennies est que les munitions qui s'y trouvent seraient réservées à Israël en cas d'urgence, si l'État juif devait faire face à une attaque majeure de l'ampleur de celle de la guerre du Kippour de 1973, lorsqu'il a été confronté à une invasion combinée de la Syrie et de l'Égypte.

Dimitar DILKOFF / AFP

Un responsable de la défense a déclaré que la Maison Blanche avait pris la décision de transférer les ressources en dehors d'Israël vers un autre front. "Il s'agit des stocks de réserve d'Israël pour les temps de guerre", a déclaré un ancien ministre. Un responsable américain a confirmé cette information, déclarant à Israel Hayom que "l'on ne sait toujours pas quand les réserves seront réapprovisionnées". Le fonctionnaire a ajouté que cela dépendait du rythme de fabrication aux États-Unis. Ce changement s'inscrit également dans le cadre de la réorientation de la politique étrangère des États-Unis vers la Chine et l'Ukraine, au détriment du Moyen-Orient.