Craignant des représailles israéliennes, un chef du groupe "Fosse aux lions" se rend à l'AP

Parmi les responsables de l'organisation terroriste, on estime qu'une prison palestinienne vaut mieux qu'une liquidation israélienne

Udai Al Azzi, un chef du groupe terroriste "Fosse aux lions" de Naplouse, en Cisjordanie, s'est rendu vendredi matin aux forces de sécurité de l'Autorité palestinienne (AP). Lui-même membre des forces de sécurité de l’AP, il craint d'être éliminé par Israël.

La reddition d'Al-Azzi témoigne des mouvements qui se déroulent dans les coulisses de l'establishment de la sécurité, Israël exerçant une pression sécuritaire sur la "Fosse aux lions" et une pression économique sur la ville de Naplouse et sur 'Autorité palestinienne. Ainsi, parmi les responsables de l'organisation terroriste, on estime qu'une prison palestinienne vaut mieux qu'une liquidation israélienne.

Nasser Ishtayeh/Flash90 Des terroriste de la "Fosse aux Lions" à Naplouse en Cisjordanie

Au début du mois, le groupe a annoncé l'exécution extrajudiciaire d'un "traître" et d'un "collaborateur de l'occupation" dans ses rangs, au milieu d'informations selon lesquelles l'homme était également visé en raison de son homosexualité. "Nous adressons notre message à tous les traîtres qui vendent leur religion, leur conscience, leur honneur et leur nation", a déclaré le groupe terroriste.

Le nom de "Fosse aux lions" a été adopté par le groupe pour tenter de dissuader les forces israéliennes d'entrer à Naplouse, de la même manière qu’on entre pas dans une fosse aux lions. Les membres du groupe, dont beaucoup sont jeunes, mènent aussi des opérations terroristes en dehors de la ville, avec des attaques à main armée contre des cibles militaires telles que des points de contrôle et des patrouilles, et des civils israéliens.