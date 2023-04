Israël et le Japon signent un accord de visa "vacances-travail"

L’accord permettra aux jeunes israéliens et japonais âgés de 18 à 30 ans d’obtenir un visa de séjour d'une durée pouvant aller jusqu'à 12 mois

L'ambassadeur d'Israël au Japon Gilad Cohen et le ministre japonais des Affaires étrangères Kenji Yamada, ont signé vendredi matin un accord sur un visa "vacances-travail" qui permettra aux voyageurs israéliens de travailler et de voyager au Japon pendant un an. Gilad Cohen et le vice-ministre japonais de l'Intérieur et des Communications Hiroshi Yoshida, ont par ailleurs signé un accord de coopération dans les domaines des communications et des services postaux.

Paulo Fukuchi Signature des accords de visas et de communications entre Israël et le Japon

L’accord sur les visas vacances-travail, permettra aux jeunes israéliens et japonais âgés de 18 à 30 ans d’obtenir un visa pour un séjour d'une durée pouvant aller jusqu'à 12 mois et de combiner travail, étude de la langue et stages dans le pays d'accueil pendant leurs vacances. Les jeunes israéliens diplômé dans les domaines de la high-tech pourront travailler au Japon, qui s'intéresse beaucoup aux capacités de la start-up nation.

L’accord "vacances-travail" fait suite à l'inauguration de la ligne directe Israël-Japon d'El Al en mars dernier, qui a été ouverte avec l'aide du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassade d'Israël à Tokyo. Ce nouvel accord et la récente ligne directe entre Tel Aviv et Tokyo devraient contribuer à augmenter le nombre de touristes israéliens au Japon et l'arrivée de touristes et d'hommes d'affaires nippons en Israël.

Paulo Fukuchi Signature des accords de visas et de communications entre Israël et le Japon

"Les accords signés aujourd'hui constituent un pilier important dans les liens qui se sont resserrés entre Israël et le Japon ces dernières années", a déclaré Gilad Cohen. "Je suis convaincu que nos relations continueront à s'approfondir et que nous continuerons à créer davantage de collaborations qui profiteront aux citoyens d'Israël et du Japon", a-t-il ajouté.