Depuis Maroun al-Ras qui offre une vue sur Israël, Hossein Amir-Abdollahian a affirmé que "les sionistes ne comprennent que la force"

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, en visite en Liban, s'est rendu vendredi à la frontière avec Israël, et s'est fait filmer en train de regarder le territoire israélien. Le chef de la diplomatie iranienne a effectué cette visite, accompagné de plusieurs parlementaires libanais et de membres du groupe terroriste Hezbollah, après avoir rencontré le chef du groupe, Hassan Nasrallah.

Selon les médias iraniens, Hossein Amir-Abdollahian a affirmé que Nasrallah lui avait garanti que "la résistance libanaise et palestinienne n'avait jamais été aussi forte". Les deux hommes ont également discuté du récent accord de normalisation conclu entre l'Iran et l'Arabie saoudite et de ses conséquences pour la région.

"Les développements positifs dans la région conduiront à l'effondrement de l'entité sioniste", a déclaré Hossein Amir-Abdollahian, la ville de Maroun al-Ras qui offre une vue sur Israël, ajoutant que "les sionistes ne comprennent que la force".

HO / Hezbollah's Media Office / AFP Le secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah (à droite) et le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian

Le chef de la diplomatie iranienne a assuré que le régime continuera à "soutenir la résistance face à l'ennemi sioniste", avant de planter un arbre dans la région.

Hossein Amir-Abdollahian effectue une visite de trois jours au Liban. Jeudi, il a encouragé toutes les parties libanaises à "accélérer" les négociations afin de parvenir à un accord sur l'élection d'un nouveau président de la République, ajoutant que Téhéran était prêt à soutenir "tout accord" susceptible de mettre fin au vide présidentiel qui dure depuis six mois.

Au début du mois, le chef de la Force Qods du régime iranien était au Liban, où il a rencontré les dirigeants du Hamas, du Hezbollah et du Jihad islamique palestinien à l'ambassade d'Iran à Beyrouth. À peu près au même moment, des terroristes dans le sud du pays tiraient plusieurs roquettes sur Israël, la plus importante attaque de ce type depuis la guerre de 2006 entre le Hezbollah et l'État hébreu.