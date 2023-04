Washington examine les conditions posées par Riyad pour une normalisation avec Israël

Le point le plus sensible est le consentement au développement des capacités nucléaires saoudiennes à des fins civiles

Malgré le récent rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, Washington examine actuellement les conditions posées par Riyad en vue d'une normalisation potentielle avec Israël, a déclaré un responsable américain à Israel Hayom.

En Israël, on espère qu'en dépit du rapprochement entre l'Arabie saoudite, la Chine, et l'Iran, Riyad serait tenté de maintenir un équilibre avec les superpuissances mondiales et chercherait donc à améliorer ses relations avec les États-Unis, effilochées sous l'administration Biden.

Selon les médias américains, l'Arabie saoudite a présenté l'année dernière quatre demandes que les États-Unis doivent satisfaire pour que le royaume accepte de normaliser ses relations avec Israël. Ces demandes comprennent le droit à un programme nucléaire civil à la lumière du programme nucléaire iranien, l'expansion des relations de défense avec les États-Unis, l'expansion du commerce avec les États-Unis et la fin des critiques américaines à l'encontre de l'Arabie saoudite concernant le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018.

Le sénateur républicain Lindsay Graham, qui sert de médiateur entre les deux parties, s'est rendu à Riyad et à Jérusalem il y a deux semaines. Lors de son séjour en Israël, il a déclaré que si l'administration Biden poursuivait la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, il soutiendrait sans réserve les efforts de l'administration, bien qu'il appartienne au parti politique opposé.

Amos Ben Gershom / GPO Le sénateur Lindsay Graham et le Premier ministre Benjamin Netanyahou

Un responsable américain a confirmé à Israel Hayom que les demandes de l'Arabie saoudite transmises par le sénateur Graham, sont en cours d'examen à Washington et que le processus devrait durer plusieurs mois. La question la plus sensible du point de vue d'Israël est le consentement au développement des capacités nucléaires saoudiennes à des fins civiles, sur laquelle la position de Jérusalem n'est pas claire, tandis que la question palestinienne, malgré les déclarations officielles du royaume, ne figure pas dans la liste des revendications.

Lindsay Graham a pressé l'administration Biden de répondre au plus vite à Riyad, affirmant que "cette opportunité n'est pas illimitée. Si nous ne le faisons pas en 2023 ou au début de 2024, la fenêtre pourrait se fermer".