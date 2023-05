Yuli Edelstein : "Chaque attaque contre Israël porte l'empreinte de l'Iran"

L'ancien président de la Knesset a appelé ses interlocuteurs à inscrire les Gardiens de la révolution sur leur liste des organisations terroristes

Le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Yuli Edelstein, a assuré que "chaque incident terroriste ou attaque contre Israël, sur son territoire ou à l'extérieur, porte l'empreinte de l'Iran", lors d'une réunion dimanche soir par vidéoconférence avec ses homologues du Forum 3B des pays baltes.

"Je ne dis pas cela par supposition, mais en connaissance de cause", a-t-il ajouté, appelant ses interlocuteurs à inscrire le Corps des gardiens de la révolution islamique sur leur liste des organisations terroristes. "La normalisation avec l'Arabie saoudite reste une option. La proximité de l'Arabie saoudite avec la Chine et l'Iran n'est pas le fruit d'un grand amour, et les intérêts saoudiens, américains et israéliens se recoupent toujours", a encore affirmé l'ancien président de la Knesset.

Au cours de la réunion, les représentants ont également discuté de l'importance stratégique de la coopération militaire et en matière de renseignement entre les nations dans le cadre des nombreux défis auxquels elles sont confrontées. Il a ainsi été décidé de créer un forum conjoint des présidents des commissions des Affaires étrangères et de la Défense d'Israël et des États baltes. Les dirigeants de ce forum ont également demandé à M. Edelstein de servir de médiateur entre eux et l'OTAN.

À l'issue de la rencontre, l'option d'une visite conjointe et d'un voyage de travail en Israël a été suggérée.