44 % des sondés démocrates et 20 % des sondés républicains considèrent Israël comme pratiquant une ségrégation similaire à l'apartheid

Le ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé dimanche sur Twitter sa satisfaction concernant les résultats d'un nouveau sondage montrant une évolution de l'opinion des Américains envers Israël. Selon une enquête menée par l'Université du Maryland et publiée par le groupe de réflexion Brookings Institution, un nombre important de personnes interrogées ne savent pas décrire leur perception d'Israël.

De plus, 44 % des sondés démocrates et 20 % des sondés républicains considèrent le pays comme pratiquant une ségrégation similaire à l'apartheid. En outre, 65 % des Républicains ayant donné leur avis se sont déclarés opposés au mouvement de boycott, de désinvestissement et de sanctions (BDS) à l'encontre d'Israël, tandis que 41 % des démocrates sondés ont affirmé être favorables à ce mouvement, contre seulement 20 % qui s'y opposent.

AFP / THOMAS COEX Israël a accusé le directeur local de Human Rights Watch de soutenir la campagne de boycott du pays

Les sondeurs ont constaté que le mot "apartheid" est devenu un terme courant pour de nombreux Américains, en particulier chez les démocrates. Les sondeurs ont souligné que le mouvement BDS, qui a rencontré des obstacles considérables dans le courant dominant américain, semble bénéficier d'un soutien non négligeable parmi les démocrates qui ont exprimé leur opinion.

Le ministère iranien des Affaires étrangères s'est réjoui de ces résultats, alors que les dirigeants israéliens ont prévenu que les adversaires de l'État hébreu observaient attentivement et avec satisfaction les événements en cours dans le pays.

Le ministère a déclaré sur Twitter : "Il est certain que s'il y a une liberté d'expression contre les sionistes, que l'Amérique est libérée du contrôle du lobby sioniste et qu'une enquête plus large et indépendante est menée auprès du peuple américain, on obtiendra des résultats plus surprenants sur la nature et l'existence du faux régime israélien".