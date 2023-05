Des heurts ont éclaté alors que les forces israéliennes étaient venues près de Jéricho pour arrêter deux suspects

Des affrontements ont opposé l'armée israélienne et des émeutiers palestiniens lundi matin dans le camp de réfugiés d'Aqat Jaber, près de Jéricho. Un Palestinien de 17 ans a été tué et six autres ont été blessés lors de ces heurts, selon le ministère palestinien de la Santé.

Les forces israéliennes s'étaient rendues dans le camp pour arrêter deux personnes soupçonnées de mener des activités terroristes.

Les forces de sécurité israéliennes ont également arrêté lundi matin Mehdi al-Sharqawi, un commandant du Jihad islamique, à son domicile, dans le village d'al-Zawabda, au sud de Jénine.