Israël : Kevin McCarthy rencontre Benjamin Netanyahou et Isaac Herzog

"Nous sommes venus pour le 75e anniversaire de l'indépendance du pays, nous ne pouvions pas manquer cela"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré lundi le président de la Chambre des représentants des États-Unis Kevin McCarthy à l'hôtel David Citadel à Jérusalem pour une réunion en tête-à-tête, avant un déjeuner avec l'ensemble de la délégation bipartisane américaine.

Un peu plus tôt, le président Isaac Herzog a accueilli les membres du Congrès américain dans sa résidence à Jérusalem.

La réunion s'est déroulée en présence des conseillers du président, de l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Mike Herzog, et de 17 membres du Congrès, dont l'ancien chef de la majorité démocrate, Steny Hoyer. Lors de la rencontre, qui s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse, les participants ont discuté du partenariat solide entre Israël et les États-Unis et des moyens d'approfondir les diverses collaborations entre les deux pays.

Haïm Tsah / GPO Kevin MacCarthy et Isaac Herzog, lundi 1er mai à Jérusalem

Au début de leur rencontre, le président de l'État a déclaré : "Bienvenue, c'est un plaisir de vous voir ici à la résidence du président". Nous accordons une grande importance à votre visite bipartisane. Monsieur le Président, nous sommes honorés de votre présence parmi nous. Nous vous considérons tous comme de grands amis."

"Aujourd'hui, nous sommes un pays étonnant et prospère, et le lien avec les États-Unis coule dans nos veines. L'Amérique est un allié très proche. Nous nous dirigeons vers une intégration totale dans la région grâce aux accords d'Abraham, qui ont suivi les accords de paix avec la Jordanie et l'Égypte. D'un autre côté, un grand ennemi nous menace non loin d'ici. À une demi-heure d'ici, dans n'importe quelle direction, il y a un État ennemi, et nous pensons que l'alliance avec l'Amérique est importante".

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a remercié le président pour son hospitalité et a déclaré : "Notre délégation est bipartisane et vise à faire comprendre qu'il n'y a pas de lien plus grand et plus profond que celui qui existe entre nos deux pays. Il n'y a plus de démocratie au Moyen-Orient. Il n'y a que deux pays qui ont été fondés en garantissant la liberté et l'égalité de tous. Il y a parfois des voisins difficiles, mais les accords d'Abraham ont été des étapes importantes et nous voulons les aider et les développer. Nous sommes arrivés à l'occasion du 75e anniversaire de l'indépendance du pays, nous ne pouvions pas manquer cela. Vous avez développé un pays extraordinaire, en particulier dans le domaine de la technologie".