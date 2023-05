Le Jihad islamique tire trois roquettes sur Israël après la mort d'un de ses chefs en prison

Khader Adnan refusait de se soumettre à des examens médicaux et de recevoir tout traitement médical

Les sirènes d’alerte ont retenti mardi matin dans le secteur du kibboutz Saad près de la frontière avec la bande de Gaza, quelques heures après l'annonce de la mort du prisonnier sécuritaire et chef du Jihad islamique Khader Adnan dans une prison israélienne. Trois roquettes tirées depuis la bande sont tombées dans des zones non habitées.

Avi Rokach, Flash90 L'alerte à la roquette - image d'illustration

"L’occupation payera le prix de ce crime", a déclaré le Jihad islamique après la mort de son leader. Khader Adnan, l'un des dirigeants du Jihad islamique en Cisjordanie est décédé mardi matin après une grève de la faim de 86 jours. Les services pénitentiaires israéliens ont indiqué que le détenu, contre lequel un acte d’accusation pour activités terroristes avait été déposé, refusait tout traitement médical.

Khader Adnan, né en 1978 et résident à Jénine, retrouvé inconscient dans sa cellule tôt mardi matin, était détenu pour suspicion d'appartenance à une organisation terroriste, de soutien au terrorisme et d'incitation à la haine. Incarcéré depuis le 5 février, il effectuait son dixième séjour en détention dans les geôles israéliennes.

Après l’annonce de son décès, plusieurs organisations terroristes palestiniennes ont annoncé des représailles et une grève générale. "Nous annonçons une grève générale aujourd'hui, mardi, pour dénoncer le crime de l'assassinat du cheikh Khader Adnan en captivité, dont l'occupation est entièrement responsable", ont notamment fait savoir les forces nationales et islamiques à Ramallah et dans le gouvernorat d'Al-Bireh.