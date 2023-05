En 2022, l'UE a alloué pour plus de 26,5 millions d'euros d'aide aux "Palestiniens dans le besoin"

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a rencontré ce mardi Olivér Várhelyi, commissaire européen à l'Élargissement et à la Politique européenne de voisinage. Parmi les points clés de leur discussion, l'aide financière apportée par l'Union européenne à l'autorité palestinienne.

https://twitter.com/i/web/status/1653319235823697922 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré : "J'ai convenu avec le commissaire Olivér Várhelyi que l'Union européenne ne transférera pas à l'Autorité palestinienne des budgets qui seront utilisés pour inciter à la violence contre Israël. Israël n'est pas opposé à l'aide à l'Autorité palestinienne, mais nous ne tolérerons pas que ces budgets soient indirectement consacrés à des activités terroristes."

En 2022, l'UE a alloué pour plus de 26,5 millions d'euros d'aide humanitaire "aux Palestiniens dans le besoin". Sur cette somme, 2,1 millions sont des contributions externes de l’Italie, l’Espagne, la Finlande et la France. Des aides qui parviennent, selon l'Etat hébreu, à de nombreuses associations qui "incitent à la haine" sous couvert de respectabilité. Depuis 2000, l'Union européenne a alloué 852 millions d'euros aux Palestiniens.

FREDERICK FLORIN / AFP josep borrel

Le ministre des Affaires étrangères Cohen et le commissaire ont discuté d'une étude à mener par l'Union européenne sur l'incitation et l'antisémitisme dans les manuels scolaires de l'Autorité palestinienne, faisant suite à l'étude dont les résultats ont été publiés en 2019.

https://twitter.com/i/web/status/1651156182164283393 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nous avons également convenu qu'Israël et l'Union européenne coopéreraient dans le cadre de projets visant à renforcer les accords d'Abraham. L'Union européenne est l'un des principaux partenaires commerciaux d'Israël et nous continuerons à renforcer les liens importants qui nous unissent à l'Union, afin de promouvoir les intérêts de l'État d'Israël", a-t-il ajouté.

En outre, le ministre des Affaires étrangères Cohen et Olivér Várhelyi ont discuté de la promotion d'un projet commun entre Israël et l'Union européenne pour le déminage en Ukraine, ainsi que du financement européen de projets avec des pays en paix, y compris la coopération dans le domaine de la gestion des situations d'urgence et de l'aménagement des plages de la mer Rouge.