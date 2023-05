Israël et l'UE annoncent l'organisation d'un sommet

Eli Cohen et Josep Borrell ont souligné l'importance des relations entre Israël et l'UE et évoqué les futures coopérations pour faire face aux défis mondiaux

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a rencontré mardi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à Bruxelles. Au cours de cette rencontre, les deux hommes ont convenu d'organiser un sommet dans le courant de l'année afin de renforcer les relations bilatérales et de s'entretenir sur les défis mondiaux. "M. Borrell a rappelé que la coopération entre l'UE et Israël était très forte et que l'UE souhaite approfondir cette relation", a indiqué le ministère israélien des Affaires étrangères. Lors de la rencontre, M. Borrell a condamné les récentes attaques terroristes et les tirs de roquettes contre les Israéliens et a souligné l'engagement de l'UE en faveur du droit d'Israël à se défendre, demandant à ce que toute réponse soit "proportionnée et conforme au droit international". FREDERICK FLORIN / AFP Il a également exprimé son soutien aux États arabes qui normalisent leurs relations avec Israël, en affirmant que l'UE espérait que les accords d'Abraham pourront bénéficier aux Palestiniens. M. Borrell a accepté une invitation de M. Cohen à se rendre en Israël, et le sommet potentiel pourrait "très probablement" lieu à Jérusalem. Les derniers entretiens entre les deux parties avaient eu lieu en octobre 2022 dans le cadre du Conseil d'association UE-Israël, après une pause de dix ans, Jérusalem ayant abandonné les réunions en raison de l'opposition de l'UE à l'expansion des implantations en Cisjordanie.