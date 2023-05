Gilad Erdan présente les drones israéliens aux ambassadeurs de l'ONU

"À l'heure où l'Iran envoie des drones pour tuer des civils innocents en Ukraine, l'État d'Israël encourage l'utilisation de drones pour les besoins publics"

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, organise mercredi une présentation des nouvelles technologies de drones aux ambassadeurs du monde entier, au siège des Nations unies à New York. L'événement se déroulera dans le cadre du Forum sur la science, la technologie et l'innovation du Conseil économique et social des Nations unies.

Tevel Aerobotics Official Les drones cueilleurs conçus par Tevel, une start up israélienne

Des entreprises israéliennes spécialisées dans les drones présenteront le "sky of tomorrow” (ciel de demain), un espace aérien doté d'un réseau de drones. Un panel d'experts et d'entreprises israéliennes spécialisées dans le domaine seront également présents pour parler des livraisons par drones à domicile.

"À l'heure où l'Iran envoie des drones pour tuer des civils innocents en Ukraine, l'État d'Israël encourage l'utilisation de drones pour les besoins publics ", a indiqué Gilad Erdan. "Israël est une puissance en matière de technologie et d'innovation et nous sommes heureux de partager nos connaissances avec le monde entier", a-t-il ajouté.

Wikipédia" Drone israélien Héron3

L’évènement de mercredi fait partie d'une série de manifestations de promotion de l'innovation israélienne auprès de ses homologues de l’ONU, qu’il a débuté dès sa prise de fonction en 2020. "En tant que représentants de vos États, qui votent parfois en isolant Israël, souvenez-vous de cet évènement", avait-il déclaré l’an dernier aux ambassadeurs lors d’une présentation des innovations israéliennes dans le secteur de la technologie alimentaire. "Israël est un centre d'innovation dont l'objectif est de contribuer à la résolution des problèmes du monde", avait-il conclu.