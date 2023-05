Israël pourrait lancer des vols directs vers la Mecque pour les pèlerins du Hajj

Des vols directs vers l'Arabie saoudite marqueraient un nouveau pas vers la normalisation des relations entre les deux pays

Israël a exprimé mercredi l'espoir que les autorités saoudiennes autorisent les vols directs pour ses citoyens musulmans qui souhaitent effectuer le pèlerinage du Hajj, qui a lieu le mois prochain, ce qui marquerait un nouveau pas vers la normalisation des relations entre les deux pays.

L'Arabie saoudite a approuvé l'établissement de liens entre Israël et ses voisins du Golfe, les Émirats arabes unis et Bahreïn, sous l'égide des États-Unis, en 2020, mais elle s'est abstenue de suivre ce mouvement, estimant que les objectifs palestiniens de création d'un État devaient d'abord être pris en compte. Ces perspectives de paix ont toutefois été assombries par les tensions entre Riyad et le président américain Joe Biden et par le récent rapprochement de l'Arabie Saoudite avec son rival régional, l'Iran, ennemi d'Israël.

L'année dernière, Yaïr Lapid, alors Premier ministre, avait affirmé avoir obtenu l'accord de l'Arabie saoudite pour les premiers vols directs pour le Hajj depuis Israël, dont environ 18 % de la population est musulmane, mais Riyad n'avait pas confirmé l' information.

AP Photo/Amr Nabil Des pèlerins musulmans à la mosquée Namira à Arafat, au deuxième jour du pèlerinage annuel du hajj, près de la ville sainte de La Mecque, en Arabie saoudite, le 8 juillet 2022

Interrogé sur de possibles vols directs pour le pèlerinage du mois prochain dans la ville sainte saoudienne de La Mecque, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré qu'une demande avait été soumise: "Cette question est en cours de discussion. Je ne peux pas vous dire s'il y a des progrès, mais je suis optimiste quant à la possibilité de faire progresser la paix avec l'Arabie saoudite", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à la radio de l'armée. Les musulmans d'Israël et des territoires palestiniens se rendent actuellement à La Mecque en passant par des pays tiers.