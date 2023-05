"C'est un acte très symbolique qui exprime nos bons vœux collectifs pour l'avenir d'Israël et de son peuple"

En l'honneur du 75e anniversaire de l'État d'Israël, des diplomates étrangers postés dans le pays ont planté 75 arbres mercredi, comme symboles de croissance et de développement.

Cette initiative conjointe du ministère des Affaires étrangères israélien et du Fonds national juif a donné lieu à une cérémonie à Jérusalem présidée par le ministre Eli Cohen et la présidente du FNJ Yifat Ovadia Lossky, qui ont accueilli plusieurs ambassadeurs dont ceux des États-Unis, d'Allemagne, d'Italie, du Brésil, du Mexique, du Nigéria, d'Inde, du Japon et de Bahreïn.

Le but de la plantation d'arbres était de souligner la relation profonde et la coopération entre l'État d'Israël et le corps diplomatique représentant différents pays. Au-delà de leur aspect symbolique, les arbres plantés aideront à préserver et à développer Israël, en créant un environnement fertile et durable.

"La plantation de 75 arbres avec les ambassadeurs en Israël symbolise le profond attachement du peuple juif à la Terre d'Israël, ainsi que la force et la prospérité de l'État d'Israël, à l'occasion du 75e anniversaire de son indépendance", a déclaré Eli Cohen à la cérémonie. "Je veux exprimer ma gratitude aux ambassadeurs qui ont participé à ce projet comme une expression de l'amitié et du respect international qu'Israël a gagnés dans le monde entier", a-t-il ajouté.

La présidente du Fonds national juif a également exprimé sa joie : "Voir des ambassadeurs de différents pays qui incarnent le lien profond entre Israël et ses amis du monde entier, est très émouvant."

Avant de planter les arbres, le chef du groupe diplomatique, l'ambassadeur de Zambie en Israël, le Dr Martin Mwanambale a récité une prière pour la plantation d'arbres. "Je me sens honoré et privilégié de participer à cet événement de plantation d'arbres avec mes collègues ambassadeurs", a-t-il déclaré. "C'est un acte très symbolique qui exprime nos bons vœux collectifs pour l'avenir d'Israël et de son peuple."