Netanyahou a lancé un message aux terroristes : "A ceux qui nous font du mal, vous pouvez être sûrs que nous réglerons votre compte"

Le rabbin israélo-britannique Leo Dee a salué jeudi l'opération des forces israéliennes au cours de laquelle les terroristes qui ont tué sa femme et deux de ses filles le mois dernier ont été abattus.

"Les enfants et moi-même avons été réconfortés d'apprendre que les forces de sécurité israéliennes avaient éliminé les terroristes financés par l'Iran responsables des meurtres de Lucy, Maya et Rina", a-t-il déclaré dans une interview accordée au radiodiffuseur public Kan.

"Nous remercions les forces de sécurité et sommes heureux qu'aucun soldat n'ait été blessé. C'est important pour moi et ma famille. J'ai dit au Shin Bet que si [les terroristes] avaient été pris vivants, nous aurions aimé leur demander pourquoi ils avaient fait cela. Quel était leur but ? Quelle est leur vision d'un monde meilleur et de l'avenir de leurs enfants ?", a-t-il ajouté, indiqué que puisqu'ils étaient morts, il aimerait parler à leurs parents et "leur poser les mêmes questions".

"Ce matin, nous avons réglé les comptes avec les meurtriers de Lucy, Maya et Rina Dee, que leur mémoire soit bénie.

Dans le même temps, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un message aux terroristes : "A ceux qui nous font du mal, et à ceux qui veulent nous faire du mal, vous pouvez être sûrs que nous réglerons votre compte que cela prenne un jour, une semaine ou un mois. Peu importe où vous essayez de vous cacher, nous vous trouverons. Quiconque nous attaque en paiera le prix", a-t-il affirmé dans un communiqué.

Trois terroristes palestiniens, dont les meurtriers présumés de Lucy, Maya et Rina Dee, ont été tués jeudi dans une opération des forces de sécurité israéliennes à Naplouse en Cisjordanie. "Ce matin, durant une opération conjointe du Shin Beth, de l'armée et de la police, les terroristes du Hamas, Hassan Ktnani et Maed Mitzsri ont été tués", a indiqué le Shin Beth dans un communiqué, précisant qu'un de leurs complices avait également été éliminé durant ce raid.