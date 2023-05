Mort de Shireen Abu Akleh : un nouveau rapport confirme la thèse de l'accident

"Cet incident n'était pas intentionnel et est dû à des circonstances incroyablement tragiques"

Le coordinateur américain de la sécurité a présenté mercredi un nouveau rapport sur la mort d'une journaliste d'Al Jazeera à Jénine en mai 2022, qui confirmerait la conclusion initiale selon laquelle le tir mortel d'un soldat israélien qui a coûté la vie à Shireen Abu Akleh n'était pas intentionnel.

La journaliste américano-palestinienne a été tuée lors d'un échange de tirs entre les forces israéliennes et des Palestiniens armés à Jénine.

"Je crois comprendre que le coordinateur américain de la sécurité n'a pas modifié la conclusion qu'il avait rendue l'été dernier [...] lorsque nous avions fait une déclaration à ce sujet, à savoir que les tirs [des forces de défense israéliennes] étaient probablement la cause involontaire (de sa mort). Mais, encore une fois, je n'ai pas d'autres mises à jour ou évaluations à offrir sur ce rapport", a déclaré le porte-parole du département d'État américain, Vedant Patel, lors d'une réunion d'information mercredi.

"Nos conclusions, qui sont cohérentes avec celles du coordinateur américain de la sécurité, sont que cet incident n'était pas intentionnel et qu'il est dû à des circonstances incroyablement tragiques", a-t-il ajouté.

Une enquête de Tsahal sur l'incident a révélé qu'"il n'est pas possible de déterminer sans équivoque la source des tirs qui ont touché Mme Abu Akleh. Cependant, il est fort possible que Mme Abu Akleh ait été accidentellement touchée par des tirs de Tsahal en direction de suspects identifiés comme étant des Palestiniens armés, au cours d'un échange de tirs au cours duquel des soldats israéliens ont été la cible de tirs généralisés et indiscriminés, mettant en danger leur vie".

Wisam Hashlamoun/Flash90 Un graffiti sur le côté palestinien du mur de séparation représentant la journaliste palestinienne Shireen Abu Aqleh, à Bethléem en Cisjordanie

Tsahal a souligné qu'à aucun moment les tirs israéliens n'ont visé quelqu'un d'autre que les terroristes qui tiraient sur les forces israéliennes, dont certains ont tiré "depuis la zone où se trouvait Mme Shireen Abu Akleh".

L'analyse médico-légale de la balle qui, selon l'Autorité palestinienne, aurait tué Mme Abu Akleh, n'a pas donné de résultats concluants. Les tests ont été effectués dans un laboratoire médico-légal en Israël sous la supervision du coordinateur américain de la sécurité pour Israël et l'Autorité palestinienne, le général de corps d'armée Michael Fenzel.

"L'état physique de la balle ne permet pas de déterminer avec certitude la source du tir qui a entraîné la mort du journaliste", a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué.