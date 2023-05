"C'est Israël qui fait des États-Unis une meilleure nation", a dit McCarthy

Lundi après-midi, lors de la séance inaugurale de la session d'été de la Knesset, le président de la Chambre des représentants américains, Kevin McCarthy a prononcé un discours particulièrement émouvant : ce n'était pas une simple allocution pro israélienne. C'était un discours chaleureusement "sioniste", à la gloire d'Israël et du peuple juif, comme peu de leaders politiques israéliens sont capables d'en prononcer !

"Je suis heureux d'être ici à Jérusalem capitale éternelle d'Israël", a lancé McCarthy aux députés israéliens. "Les 75 ans de l'État d'Israël ne sont qu'une partie de la longue histoire juive qui a commencé, il y a plus de 3000 ans ! D-ieu a béni Israël et il continuera à le faire", a encore affirmé le président républicain de la Chambre.

Ce discours a, au moins, eu le mérite de remettre les pendules à l'heure dans la relation de proximité, mais aussi de complexité, entre Jérusalem et Washington. Certes, McCarthy a souligné les enjeux sécuritaires et diplomatiques que sont la menace du nucléaire iranien et l'élargissement des accords d'Abraham. Mais dans ses propos, il a, avant tout, rappelé que le lien qui unit Israël et les États-Unis va bien au-delà de celui qui rapproche deux démocraties libérales. C'est un lien qui repose sur l'histoire du peuple juif et sur la Bible !

Yonatan Sindel/Flash90 Kevin McCarthy à la Knesset

Lorsque McCarthy dit, comme il l'a fait à la tribune de la Knesset : "Nos valeurs sont vos valeurs. Notre héritage est votre héritage", il réaffirme, à ceux qui l'auraient oublié, que les États unis se sont forgés sur les valeurs ancestrales qui ont permis au peuple juif de traverser l'Histoire : la foi en D-ieu, la centralité de la parole des prophètes, la résilience et la détermination à aller de l'avant !

"C'est Israël qui fait des États-Unis une meilleure nation", a encore dit McCarthy. Pas le contraire ! Pourquoi ? Parce que, pour les Américains, le secret de la pérennité d'Israël, c'est un message ancestral reçu, il y a 3500 ans sur le Mont Sinaï et livré ensuite à l'humanité par le peuple d'Israël.

Alors, bien sûr, la démocratie est aussi une valeur commune majeure, mais la valeur originelle, celle qui lie aussi profondément Israéliens et Américains, c'est le message millénaire des Prophètes, mis en exergue par les Pères fondateurs américains.

Comme si McCarthy était venu rappeler aux Israéliens que sans la quête de liberté du peuple juif oppressé en Égypte, l'Amérique n'aurait pas fait résonner sa cloche de la liberté à Philadelphie.

Amos Ben Gershom/GPO Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président de la Chambre des représentants des États-Unis Kevin McCarthy, lundi 1 mai à Jérusalem

Que sans l'aspiration des Juifs à revenir vers la Terre Promise, les pionniers américains puritains de 1620 et de 1776, ne seraient pas partis à la conquête de leur terre promise d'Amérique. Même Benjamin Netanyahou l'a mentionné dans son intervention, en soulignant qu'Abraham Lincoln avait dit le jour de sa mort, que "son rêve était de se rendre à Jérusalem". Le même Abraham Lincoln qui avait affirmé que "la restauration de la souveraineté juive sur la Terre d'Israël était un rêve noble que partagent de nombreux Américains".

McCarthy a enfin voulu rappeler que sans l'aspiration au retour des exilés d'Israël, la Nation américaine n'aurait pas pu être une terre d'accueil et de refuge pour des millions d'émigrés venus se fondre dans le melting pot américain.

De facto, à Jérusalem, McCarthy a voulu dire: "C'est l'histoire du peuple juif qui a inspiré l'éthos américain !"

Il est vrai que la vision des Pères fondateurs des États-Unis s'est heurtée ensuite au fléau de l'esclavage, à la guerre de Sécession et à la discrimination raciale. Et il est vrai qu'Israël rencontre actuellement certains des obstacles identitaires auxquels les Américains ont été confrontés au cours des quelques 250 années de leur existence.

Haim Tzach/ GPO Kevin McCarthy et le président israélien Isaac Herzog

Mais l'essentiel est là : les valeurs communes à Israël et aux États unis ne sont pas seulement démocratiques, comme beaucoup d'Israéliens et d'Américains le prétendent. Mais ce sont les valeurs historiques et bibliques qui ont permis au peuple juif de transcender l'Histoire.

Parfois, les Israéliens ont tendance à oublier leurs propres racines, à dénigrer la richesse de leur patrimoine national, et à rationnaliser ce que McCarthy, encore lui, à appelé à deux reprises, dans son discours, "le miracle d'Israël". Parfois, certains de ces Israéliens préfèreraient accorder la prédominance aux valeurs démocratiques communes au détriment des valeurs historiques communes.

Il est intéressant de constater que ce sont des personnalités non-juives telles que Kevin McCarthy qui viennent leur rappeler, dans l'enceinte du parlement israélien, que l'État d'Israël est l'incarnation de la rédemption juive, et les poussent à comprendre que la démocratie israélienne, comme la démocratie américaine, prennent leur source, avant tout et surtout, dans un message plus métaphysique qui transcende l'Histoire.