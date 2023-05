Italie/Israël : des négociations sont en cours pour une visite de Giorgia Meloni

Selon les estimations, elle se rendra en Israël le mois prochain

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni devrait se rendre en Israël au mois de juin et l'organisation de son déplacement est en cours, ont affirmé dimanche des responsables, cités par le quotidien Maariv.

Aucune date officielle n'a encore été fixée. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait effectué un déplacement en Italie en mars, affirmant que les relations entre Israël et l’Italie allaient se développer de manière importante.

"Nous nous connaissons depuis longtemps, nous avons échangé des opinions sur un certain nombre de questions. Les relations entre les deux pays sont très bonnes", avait souligné Meloni. "Nous voulons accroître la coopération entre les pays dans les domaines des cybertechnologies, de la sécurité, la défense, la culture, ou encore la crise de l'eau", avait-elle ajouté.

"L’amitié entre l’Italie et Israël existe depuis longtemps et ne cesse de se développer, mais je pense qu’elle est sur le point de prendre une dimension encore plus grande", avait déclaré Netanyahou à l’issue de leur entretien au Palazzo Chigi. "Je pense qu’il y a de la place pour une collaboration et une amélioration considérables", avait-il poursuivi.