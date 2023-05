L'envoyé rencontrera le Premier ministre Benjamin Netanyahou

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán enverra un émissaire en Israël la semaine prochaine pour s'entretenir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et d'autres hauts responsables, a rapporté dimanche le site d'information Walla.

Le média, qui cite deux responsables israéliens, indique que Gergely Gulyas - qui dirige le bureau du premier ministre hongrois - prononcera également un discours devant le Conseil israélien des relations étrangères au cours de son séjour.

M. Gulyas sera le premier responsable hongrois à se rendre en Israël depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement. M. Netanyahou et M. Orban entretiennent des liens étroits.

Dans un discours lors d'une conférence à Budapest jeudi dernier, Orban a déclaré qu'en Israël les forces conservatrices "avaient gagné" et a envoyé un message de soutien à la réforme judiciaire. "Je vois que même là (en Israël) la gauche progressiste ne reconnaît pas les faits. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour le Premier ministre Netanyahou, plus les libéraux se feront entendre, plus vite ils perdront en popularité. Je dis cela par expérience", a souligné Orban.

En janvier 2023, Balázs Orbán, le conseiller politique du Premier ministre hongrois, avait critiqué le tweet du chef de l'opposition Yaïr Lapid, qui avait affirmé que la réforme du système judiciaire conduirait à des mauvaises données économiques en prenant l'exemple de la Hongrie.

Début mars, la Hongrie a affirmé envisager le transfert de son ambassade en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem.