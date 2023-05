L'UE proteste contre la démolition d'une école palestinienne jugée illégale par Israël

Une décision du tribunal de Jérusalem a convenu que la structure état "illégale" et "dangereuse"

L'Union européenne a condamné dimanche la démolition par l'armée israélienne d'une école palestinienne illégale, construite avec son aide financière, située à Jabbet Ad-Dhib, dans la région de Bethléem, en Cisjordanie. Les autorités israéliennes ont procédé après une décision judiciaire soulignant que la structure état "illégale" et "dangereuse".

"L'UE a suivi de près cette affaire et a demandé aux autorités israéliennes de ne pas procéder à cette démolition qui affecte directement 81 enfants et leur éducation", a déclaré Peter Stano, porte-parole de l'UE pour les Affaires extérieures. Ces "démolitions sont illégales au regard du droit international et le droit des enfants à l'éducation doit être respecté", a-t-il ajouté.

HAZEM BADER / AFP Des manifestants palestiniens lors d'affrontements après la démolition d'une école illégale à Jabbet al-Dhib, en Cisjordanie, le 7 mai 2023

Il a par ailleurs appelé Israël à "cesser toutes les démolitions et expulsions, qui ne feront qu'accroître les souffrances de la population palestinienne et risquent d'attiser les tensions sur le terrain".

Au moment de la démolition, ordonnée par la cour du district de Jérusalem, la structure était vide et le matériel avait été déplacé. Des heurts ont éclaté entre des villageois, qui ont jeté des pierres et mis le feu à des pneus, et les forces de sécurité israéliennes, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes. La petite école d'un étage avait déjà été démolie en 2017, avant d'être reconstruite.

Dans un communiqué, le Cogat, organe du ministère de la Défense israélien supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens, a affirmé que la structure avait été "construite illégalement sans permis". Il a ajouté qu'elle constituait "un danger pour ses occupants", en s'appuyant notamment sur les conclusions d'un ingénieur quant au risque d'effondrement de l'édifice.

https://twitter.com/i/web/status/1655196628561567744

L'organe a indiqué que le propriétaire du bâtiment avait refusé plusieurs tentatives des autorités israéliennes d'engager un dialogue sur le statut de la structure avant l'exécution de la démolition.

En 2021, le groupe de droite Regavim avait saisi le tribunal de district de Jérusalem, estimant que cette construction fait partie d'un plan de l'Autorité palestinienne visant à prendre le contrôle de la zone C afin de s'assurer qu'elle soit incluse dans les futures frontières de leur État.

Selon l'organisation de gauche La Paix maintenant, l'administration civile a rejeté les plans de développement du village, obligeant les habitants à construire sans permis de construire et à trouver d'autres sources d'électricité.