Itamar Ben-Gvir a vivement réagi à cette annulation, accusant Bruxelles de se livrer à "la censure"

L'Union européenne a annulé une partie de son événement de la Journée de l'Europe prévu mardi à Tel-Aviv, pour protester contre le fait que le gouvernement israélien devait être représenté par son ministre controversé de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir.

"Nous avons malheureusement décidé d'annuler la réception diplomatique, car nous ne voulons pas offrir une tribune à quelqu'un dont les opinions contredisent les valeurs européennes", a déclaré l'ambassade de l'UE dans un communiqué, au terme d'une réunion des Etats membres en Israël. L'ambassade a néanmoins précisé que l'événement culturel de la Journée de l'Europe pour le public israélien serait maintenu afin de "célébrer avec nos amis et partenaires en Israël la relation bilatérale forte et constructive".

Itamar Ben-Gvir a vivement réagi à cette annulation, accusant Bruxelles de se livrer à "la censure". "Il est malheureux que l'UE, qui prétend représenter les valeurs de la démocratie et du multiculturalisme, se livre sans diplomatie à la censure. C'est un honneur et un privilège pour moi de représenter le gouvernement d'Israël, les courageux soldats de Tsahal et le peuple d'Israël dans chaque forum", a-t-il dit.

Le ministre d'extrême droite s'était porté volontaire pour représenter le gouvernement à cet événement, lors duquel il devait prendre la parole. Et les protestations répétées de l'UE au ministère israélien des Affaires étrangères ces derniers jours, n'avaient en rien dissuadé le chef du parti Force juive de s'y rendre.

Samedi, l'ambassade de l'UE avait fait savoir qu'elle "n'approuvait pas les opinions politiques du ministre Ben-Gvir ni celles de son parti". "Bon nombre de ses déclarations et opinions antérieures contredisent les valeurs défendues par l'Union européenne", avait-elle souligné. Ce à quoi le bureau d'Itamar Ben-Gvir avait répondu "qu'Israël était une démocratie, et qu'en tant que telle on pouvait y entendre différents points de vue."

Yonatan Sindel/Flash90

L'annulation de la Journée de l'Europe survient quelques jours seulement après la visite du ministre des Affaires étrangères Eli Cohen à Bruxelles, au cours de laquelle il a annoncé "une nouvelle page" dans les relations Israël-UE, incluant une prochaine réunion de haut niveau à Jérusalem destinée à renforcer les liens bilatéraux.

Le contexte est par ailleurs extrêmement tendu au sein du gouvernement, tandis que des dissensions se font jour entre Itamar Ben Gvir et Benjamin Netanyahou concernant la politique de lutte contre le terrorisme. A tel point que le ministre de la Sécurité nationale et les membres de Force juive ont pris le parti de boycotter les derniers votes à la Knesset ainsi que la réunion hebdomadaire du cabinet.

"C'est une situation ironique. Itamar Ben Gvir n'assiste pas aux réunions du gouvernement, mais il avait été envoyé pour représenter ce dernier devant la communauté diplomatique européenne en Israël. Ça confine au ridicule", a noté Daniel Haïk, analyste politique sur i24NEWS.