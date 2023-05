L'armée a affirmé dans un communiqué qu'elle "continuera d'agir pour la sécurité des civils en Israël"

Trois chefs du groupe terroriste Jihad islamique ont été tués mardi avant l'aube dans des frappes aériennes ciblées menées par Israël sur la bande de Gaza. L'armée israélienne a indiqué avoir ciblé, lors de l'opération "Bouclier et flèche", Jihad Ghannam, secrétaire du Conseil militaire du groupe, Khalil Al-Bahtini, membre du même conseil et commandant des Brigades pour le nord de la bande de Gaza, et Tareq Ezzedine, "un des chefs de l'action militaire" du mouvement en Cisjordanie, qu'il coordonnait à partir de la bande de Gaza. Tsahal a ajouté a affirmé également avoir visé dans la nuit "dix" centres de fabrication d'armes (dont des roquettes) ou infrastructures militaires du Jihad islamique dans la bande de Gaza, et indiqué qu'elle "continuera d'agir pour la sécurité des civils en Israël"

L'armée israélienne a enfin appelé les civils israéliens vivant dans un rayon de 40 km autour de ce territoire à rester à proximité d'un abri, en cas de tirs de roquettes palestiniennes.

De son côté, le ministère de la Santé a indiqué les frappes ont fait en tout douze morts et 20 blessés. Dans un communiqué, le Jihad islamique a affirmé : "Nous pleurons les dirigeants et leurs femmes et un certain nombre de leurs fils qui ont été tués dans un lâche crime sioniste (...) le sang des martyrs augmentera (la) détermination" du mouvement".

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a estimé que "les forces de l'occupation portent la responsabilité des conséquences de cette escalade".

Ces frappes interviennent moins d'une semaine après l'annonce d'une trêve obtenue à la suite d'une médiation égyptienne au terme d'une nouvelle escalade de violence de moins de 48 heures entre Tsahal et le Jihad islamique consécutive à la mort dans une prison israélienne d'un responsable de ce mouvement en grève de la faim pendant près de trois mois.