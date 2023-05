Qui sont les trois responsables du Jihad islamique visés par Tsahal

L'armée a visé Jihad Ghannam, Khalil Al-Bahtini et Tareq Ezzedine, tous impliqués dans des actions terroristes contre Israël

L'armée israélienne a indiqué avoir éliminé trois hauts responsables du groupe terroriste du Jihad islamique, mardi avant l'aube dans des frappes aériennes sur la bande de Gaza.

Tsahal a présenté le premier responsable, Jihad Ghannam, secrétaire du Conseil militaire des Brigades Al-Qods, comme "l'un des dirigeants les plus importants" du Jihad islamique, affirmant qu'il était chargé "de la coordination des transferts d'armes et d'argent entre l'organisation terroriste du Hamas" et son propre mouvement.

Khalil Al-Bahtini, membre du même conseil et commandant des Brigades pour le nord de la bande de Gaza, était "responsable des tirs de roquettes (à partir de Gaza) sur Israël" au cours des trente derniers jours.

Enfin Tareq Ezzedine, "un des chefs de l'action militaire" du mouvement en Cisjordanie avait "récemment planifié (et dirigé) de multiples attaques contre des civils israéliens" en Cisjordanie. Il avait par ailleurs été condamné à 25 ans de prison en Israël pour son implication dans des attentats-suicides notamment dans les années 2000.

Originaire de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, Ezzedine avait été libéré à la suite d'un échange de prisonniers en 2011 et expulsé vers la bande de Gaza.