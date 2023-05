Frappes israéliennes à Gaza : "Un bon début" estime Itamar Ben Gvir

Netanyahou et Galant n'auraient pas averti Ben Gvir de la préparation des frappes contre le Jihad islamique, de peur qu'il n'en révèle les détails

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a salué les frappes menées par Tsahal contre le Jihad islamique à Gaza mardi matin, estimant qu'il s'agissait d'un "bon début". Ben Gvir et son parti Otzma Yehudit ont boycotté la Knesset et les réunions du cabinet pour protester contre la première réponse aux roquettes tirées depuis la bande de Gaza la semaine dernière, qu'il a qualifiée de "faible".

"Je félicite le Premier ministre pour l'opération proactive menée à Gaza", a déclaré Itamar Ben Gvir. "C'est un bon début, le moment est venu de changer notre politique à Gaza", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le député du Likoud Hanoch Milwidsky a déclaré que les affirmations selon lesquelles les frappes israéliennes contre les dirigeants du Jihad islamique à Gaza étaient une tentative du gouvernement d'apaiser le ministre d'extrême droite étaient "absurdes". "Il est fou et absurde de penser qu'une opération militaire puisse être retardée en raison de pressions politiques", a-t-il déclaré dans une interview à la radio 103 FM. "Ce serait une chose terrible si c'était le cas et ce n'est pas le cas", a-t-il ajouté.

Selon le site d'information Ynet, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Galant n'ont pas averti Itamar Ben Gvir de la préparation des frappes contre le Jihad islamique à Gaza, de peur qu'il n'en révèle les détails. Les deux hommes craignaient qu'il ne fasse allusion à l'opération ou qu'il ne compromette l'effet de surprise des frappes, selon Ynet.

Enfin, le chef de l'opposition Yaïr Lapid a apporté son soutien aux frappes de mardi matin dans un message publié sur Twitter.

"J'apporte mon soutien aux forces de sécurité pour cette opération contre le Jihad islamique à Gaza. Ce matin, les groupes terroristes de Gaza savent que les services de renseignement et les forces de sécurité suivent leurs moindres faits et gestes et que les comptes seront réglés", a déclaré Yaïr Lapid."Une réponse israélienne au moment et à l'endroit de notre choix est le moyen de faire face à la terreur de Gaza. Nous soutiendrons toute opération visant à défendre les habitants du sud", a-t-il ajouté.