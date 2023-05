Tom Nides a travaillé sous trois Premiers ministres israéliens différents et était apprécié des politiciens de tous bords

L'ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, quittera son poste cet été après quasiment deux ans passés à Jérusalem, ont déclaré deux hauts responsables américains au site israélien Walla. Cette annonce de départ intervient à un moment de tensions entre les États-Unis et Israël. Le président américain Joe Biden n’a toujours pas invité Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche, plus de cinq mois après son élection.

Mouvement réformé L'ambassadeur américain en Israël Tom Nides assiste à l'allumage de la hanoukkia au mur Occidental

Un haut responsable américain a indiqué que lors d'une visite de travail à Washington la semaine dernière, Nides avait informé le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan de son désir de mettre fin à ses fonctions cet été. Il souhaiterait rentrer aux États-Unis pour "raisons personnelles". Lundi soir, Tom Nides a informé les hauts responsables du bureau du Premier ministre de sa décision, avant d’en informer le personnel de l’ambassade américaine mardi matin.

"Tom a rempli son rôle avec énergie et talent et a renforcé les relations entre les États-Unis et Israël", a déclaré Antony Blinken à Walla. "Il nous manquera, mais je sais qu'il a hâte de passer plus de temps avec sa famille et il l'a honnêtement mérité", a-t-il ajouté. Tom Nides a été nommé au poste d’ambassadeur des États-Unis en juin 2021 après avoir occupé des fonctions de direction à la banque Morgan Stanley. Il a travaillé sous trois Premiers ministres israéliens différents et était apprécié des politiciens de tous bords.

David Azagury/ U.S. Embassy Jerusalem L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Nides, et la directrice de la mission USAID, Amy Tohill-Stull

De hauts responsables américains ont déclaré que son adjointe, Stephanie Hallett, devrait nommée ambassadrice par intérim. Mme Hallett a auparavant été en poste dans les ambassades américaines en Égypte, à Oman, à Bahreïn et à Chypre.

La fonction d’ambassadeur des États-Unis en Israël est l'un des postes diplomatiques les plus sensibles du département d'État américain, en raison des relations privilégiées entre les deux pays, et de l'importante communauté juive américaine.