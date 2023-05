"Les objectifs de l'opération ont été pleinement atteints"

Prenant la parole mardi soir au quartier général du ministère de la Défense, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a appelé les Israéliens "à faire preuve de patience et de résilience" dans le contexte de l'opération "Bouclier et flèche" lancée quelques heures plus tôt dans la nuit de mardi par l'armée israélienne.

A ses côtés, le ministre de la Défense Yoav Galant qui s'est également exprimé concernant l'opération en cours dans la bande de Gaza déclenchée par l'élimination de trois dirigeants du Jihad islamique, affirmant que "les objectifs de Tsahal avaient été remplis".

"Nous avons éliminé trois dirigeants meurtriers du Jihad islamique responsables de tirs de roquettes et d'attentats sanglants. Les objectifs de l'opération lancée la nuit dernière ont été pleinement atteints. Ceux qui nous ont mis à l'épreuve ont vu la puissance de l'Etat d'Israël et la force de nos services de sécurité", a déclaré Yoav Galant.

"Nous avons montré à tous ceux qui avaient besoin d'un rappel que nous sommes déterminés à agir contre tous ceux qui s'en prennent à nous. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui et c'est ce que nous ferons à l'avenir", a-t-il poursuivi.

Yoav Galant a par ailleurs souligné que les frappes israéliennes étaient le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie. "Face aux groupes terroristes, Israël n'agit pas par impulsion mais de façon stratégique et planifiée afin de défendre les intérêts d'Israël", a-t-il dit, tout en mettant en garde contre d'éventuels tirs de roquettes dans les prochaines heures.

"Cette bataille n'est pas terminée, nous risquons de subir des tirs de roquettes dans des localités proches et plus éloignées de la bande de Gaza. L'armée est prête à tous les scénarios, y compris à une opération prolongée", a-t-il conclu, en saluant "la détermination de Benjamin Netanyahou".