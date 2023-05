"L'escalade sécuritaire orchestrée par l'Iran devrait durer deux ou trois jours" (officiel israélien)

Selon lui, même si le Hamas rejoint le Jihad en tirant en direction de la bande de Gaza, il n'y aura pas de tir provenant du Liban

"On s'attend à une escalade pendant deux ou trois jours, mais il n'y a aucune indication sur l'évolution de la situation. Nous constatons que le Hamas n'est pas pressé de rejoindre le Jihad islamique pour tirer sur Israël. Il se pourrait malgré tout qu'il se joigne à la riposte un peu plus tard", a déclaré jeudi un responsable sécuritaire à i24NEWS alors que plus d'une centaine de roquettes ont été tirées vers le territoire israélien en moins de deux heures.

Le responsable a affirmé que certaines factions "tentent également d'enflammer la situation dans le contexte de la Journée de Jérusalem et du traditionnel défilé des drapeaux qui auront lieu la semaine prochaine". "L'Iran dirige toutes ces actions", a-t-il précisé.

Selon lui, même si le Hamas rejoint le Jihad en tirant en direction de la bande de Gaza, il n'y aura pas de tir provenant du Liban. "Au Liban, ils comprennent que la réponse israélienne sera très dure, et ils cherchent à l'éviter", a-t-il souligné, en ajoutant que "l'opération réussie au cours de laquelle des responsables de premier plan du Jihad islamique ont été éliminés a, dans une certaine mesure, rétabli la dissuasion d'Israël contre les éléments terroristes de la bande de Gaza".

Avshalom Sassoni/Flash90 De la fumée après une interception de roquette par le dôme de fer au-dessus de Tel-Aviv

"L'effet de surprise a été déterminant et l'élite politique et sécuritaire est très satisfaite du résultat. L'expérience montre que les éliminations de hauts responsables terroristes donnent généralement lieu à de longs mois de calme", a-t-il poursuivi.

Evoquant le degré de coordination avec les États-Unis, alors que des tensions se sont fait jour entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président américain Joe Biden autour du plan de réforme judiciaire, le haut responsable a déclaré que "le soutien américain reste total".

"Les Américains n'ont pas été informés de la date exacte de l'opération, car les renseignements offrent une fenêtre d'opportunité de quelques minutes, mais les Américains nous soutiennent pleinement. Que ce soit clair pour le monde entier, Israël conserve le droit de se défendre", a-t-il conclu.