Pris sous les roquettes, Israël accueille une délégation de l'ONU

Alors qu'Israël est sous les roquettes, une délégation d'ambassadeurs de l'ONU poursuit son déplacement dans le pays. Arrivée mardi, elle est emmenée par le représentant d'Israël aux Nations unies Gilad Erdan, dont l'objectif affiché est de montrer "le vrai visage d'Israël".

L'Etat hébreu accuse en effet régulièrement l'ONU de faire preuve de partialité à son sujet, et de ne pas tenir compte de la situation sécuritaire très difficile auquel il est exposé. Si elle n'était évidemment pas prévue au programme de la visite, la pluie de roquettes qui s'est abattue mercredi sur Israël a donné à ces ambassadeurs une idée on ne peut plus précise des défis relevés par le pays.

"Il est particulièrement important que les ambassadeurs des pays de l'ONU, dont la perception est souvent déformée, voient les menaces subies par les citoyens d'Israël et les objectifs meurtriers de nos ennemis", a déclaré Gilad Erdan.

La délégation doit rencontrer le président Isaac Herzog ainsi que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et de hauts responsables militaires. Egalement au programme, des visites dans des bases de Tsahal, la présentation du système antimissiles dôme de fer et une visite d'un tunnel terroriste construit par le Hezbollah à la frontière nord.

Cette visite intervient alors qu'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU a qualifié mercredi la mort de civils palestiniens "d'inacceptable". En 2022, Israël a fait l'objet de condamnations onusiennes plus que tous les autre pays réunis.