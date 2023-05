"Il y a un enfant dehors, on arrête tout !" : Tsahal annule une frappe à Gaza pour éviter de toucher des civils

Les deux enfants ont été détectés à moins de 40 mètres de la cible

Lors des frappes de l’armée de l’air israélienne dans la bande de Gaza dans le cadre de l'opération Bouclier et Flèche, un avion de Tsahal sur le point de lancer un missile sur une cible du Jihad islamique palestinien a mis immédiatement un terme à l’opération après avoir détecté la présence de deux enfants à moins de 40 mètres de la cible.

"Il y a un enfant dehors, deux même, on arrête, on arrête", ont entendu les membres de l’armée de l’air en communication avec les pilotes. Dans la vidéo publiée par l’unité du porte-parole de Tsahal, il apparaît que l'avion israélien avait déjà ajusté la cible et s'apprêtait à faire feu. "Une minute avant le lancement", peut-on entendre dire l’un des pilotes. Les deux enfants ayant été repérés, les pilotes ont donc décidé de mettre fin à l’opération.

L’attaque sur cette cible du groupe terroriste du Jihad islamique palestinien aurait dû être menée par l’escadron 200 de l'armée de l'air israélienne. Après avoir identifié des individus non impliqués dans les activités terroristes du Jihad islamique comme mentionné, il a été décidé d’annuler l’opération. "On arrête, feu rouge", ont alors indiqué les responsables de l’armée de l’air au sol sur le réseau de communication.