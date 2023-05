"Nous construisons ensemble une alliance des démocraties", dit Netanyahou au président chypriote

"Je suis ici seulement deux mois après mon entrée en fonction et malgré les attaques terroristes que je condamne fermement"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré ce jeudi le président chypriote Níkos Christodoulídis au bureau du Premier ministre à Jérusalem. Les deux dirigeant se sont d’abord entretenus en tête à tête avant de prendre part plus tard à une réunion incluant d’autres responsables, dont les ministres des Affaires étrangères et de l’Énergie, du Commerce et de l’Industrie chypriotes et les ambassadeurs des deux pays.

"Nous construisons ensemble une alliance du Moyen-Orient, une alliance des démocraties. Une alliance entre Israël, Chypre et la Grèce, à laquelle nous avons demandé à nos amis américains de participer", a dit le Premier ministre israélien.

Kobi Gideon/GPO Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président chypriote Níkos Christodoulídis

"C'est une alliance très stable et très prometteuse. Nous devons continuer à la construire économiquement, dans le domaine des renseignements, de la défense, dans le partenariat politique et également dans les forums internationaux. Nous nous en félicitons et devons poursuivre dans cette voie", a-t-il ajouté.

Níkos Christodoulídis a fait remarquer qu’il était venu en Israël seulement deux mois après son entrée en fonction et malgré les attaques terroristes, qu’il a fermement condamnées. "Je veux faire passer un message clair et sans ambiguïté sur le caractère stratégique de nos excellentes relations et je veux voir comment nous pouvons encore les renforcer", a-t-il déclaré. S’adressant directement à Benjamin Netanyahou, il a indiqué prendre plaisir à lui parler des "développements régionaux et de la manière de travailler ensemble à un avenir stable".