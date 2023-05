LIVEBLOG | Tsahal poursuit ses frappes contre le Jihad islamique à Gaza après les tirs de plus de 800 roquettes sur Israël

Jusqu'à présent, Tsahal a visé 215 cibles terroristes dans la bande de Gaza dont des chefs du Jihad islamique

Malgré une seconde nuit sans roquettes, Tsahal poursuit ses frappes contre des cibles du Jihad islamique à Gaza, responsables de l'envoi de plus de 800 missiles sur Israel. Des sauveteurs sont à la recherche des personnes disparues et au secours de civils piégés et blessés, après que des roquettes ont frappé la ville de Rehovot à 30 minutes de Tel-Aviv, impactant directement un immeuble et faisant un mort et 10 blessés. Selon des sources du Jihad islamique, le missile Burak 85 qui a frappé l'immeuble à Rehovot, a été fabriqué en Iran, ainsi que celui qui a frappé Tel-Aviv mercredi et intercepté par la Fronde de David. Au total, plus de 800 roquettes ont été tirées sur Israël depuis Gaza.

Tsahal a éliminé cinq hauts responsables du Jihad islamique palestinien, depuis le début de l'opération "Bouclier et flèche" à Gaza. Jusqu'à présent, Tsahal a visé 215 cibles terroristes dans la bande de Gaza dont des chefs du Jihad islamique.