Des groupes terroristes incitent les Arabes israéliens à la révolte

"Les terroristes cherchent à "enflammer la région et à pousser les Israéliens arabes à manifester et à protester"

Les autorités israéliennes ont affirmé que des groupes terroristes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie utilisent les réseaux sociaux pour diffuser de fausses informations sur l'opération "Bouclier et Flèche" menée par Tsahal contre le Jihad islamique dans le but d'inciter les Arabes israéliens à la révolte, a révélé le quotidien israélien Israel Hayom.

"Les terroristes cherchent à "enflammer la région et à pousser les Israéliens arabes à manifester et à protester, c'est pourquoi notre mission est de maintenir le calme", a indiqué une source anonyme au journal. Cette mission de maintien de calme est assurée par une équipe spéciale chargée de lutter contre l'incitation au terrorisme et à la violence créée par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

Police Spokesperson Police israélienne

Depuis sa création, cette cellule spéciale a déjà répertorié 372 messages, dont 163 comportaient une incitation au terrorisme. 63 enquêtes ont été lancées et 18 personnes ont été arrêtées, dont cinq ont déjà fait l'objet d'un acte d'accusation.

Une fois de plus, "nous constatons que l'intention est de mobiliser les Arabes israéliens et de les amener à manifester ou à affronter les forces de sécurité", a déclaré un officier supérieur de la police à Israel Hayom. Il a ajouté que les efforts pour contrer les fausses informations et les incitations à la haine ont déjà été couronnés de succès.