Gaza : 1 234 roquettes tirées sur Israël depuis mardi, 976 ont franchi la frontière et 373 ont été interceptées

Le service de secours du Magen David Adom a fourni des soins médicaux à 71 personnes depuis le début de l'opération "Bouclier et Flèche",

L'armée israélienne a déclaré qu'à 16 heures (heure locale) les terroristes palestiniens de la bande de Gaza ont lancé 1 234 roquettes et mortiers sur Israël depuis le début de l'opération "Bouclier et Flèche", mardi.

Tsahal a précisé que 976 de ces projectiles ont franchi la frontière, tandis que 221 ont échoué dans le territoire palestinien, et que 373 roquettes ont été interceptées par les systèmes de défense aérienne.

Plusieurs roquettes ont atterri à l'intérieur de villes, faisant deux morts et blessant une trentaine de personnes, tout en causant d'importants dégâts. Les autres projectiles ont atterri dans des zones inhabitées sans causer de dommage. L'armée a enfin indiqué avoir mené des frappes contre 371 sites appartenant au Jihad islamique.

De son côté, le service de secours du Magen David Adom a indiqué avoir fourni des soins médicaux à 71 personnes depuis le début de l'opération israélienne à Gaza. Une Israélienne de 80 ans a été tuée à Rehovot jeudi, et tandis qu'un Palestinien de la bande de Gaza blessé par les débris d'une roquette dans le sud d'Israël, a succombé à ses blessures samedi. Vingt-sept personnes été blessées, dont sept par des éclats d'obus et du verre brisé à la suite de l'impact des roquettes. L'une d'entre elles gravement et quatre modérément.

Meir Vaknin / Flash90 Des secouristes du Magen David Adom s'occupe d'un blessé

Selon MDA, 18 personnes ont été légèrement blessées alors qu'elles couraient s'abriter pendant le déclenchement d'une sirène d'alerte à la roquette. Enfin, 44 personnes ont cherché à se faire soigner pour des crises de paniques causées par l'impact de roquettes.