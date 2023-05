"Nous avons décimé le commandement du Jihad islamique" (B. Netanyahou)

Ces propos interviennent quelques heures après la conclusion d'un cessez-le-feu entre Israël et l'organisation terroriste palestinienne

Lors de la réunion du cabinet ministériel dimanche matin, le Premier ministre israélien s'est félicité de la réussite de l'opération "Bouclier et flèche" qui a permis, selon lui, un changement significatif dans la bande de Gaza avec l'affaiblissement du commandement du Jihad islamique.

"Nous avons changé l'équation sur le terrain en éliminant des dirigeants de premier plan du Jihad islamique. Bien joué !", a déclaré le chef du gouvernement.

Le Premier ministre a ainsi félicité l'armée et le renseignement pour leur efficacité et leur sens de l'initiative. "Leur façon de procéder a été parfaite. En usant de l'effet de surprise et faisant preuve d'une initiative continue, nous sommes parvenus à détruire 17 quartiers généraux du Jihad, éliminer des dizaines de terroristes, frapper des dépôts de roquettes et de missiles ainsi que des escouades antichars", a-t-il précisé. "Aujourd'hui, les ennemis d'Israël, à Gaza et bien au-delà, savent que même s'ils essaient de se cacher, nous sommes capables de les atteindre n'importe où et à tout moment", a-t-il ajouté.

Samedi soir, Israël et l'organisation terroriste palestinienne ont conclu un cessez-le-feu qui est entré en vigueur à 23 heures, et qui a jusqu'ici été respecté.

Au cours de l'opération qui a duré près de cinq jours, Tsahal a multiplié les éliminations ciblées parmi la direction du Jihad islamique, tuant plusieurs de ses commandants et ciblant des positions stratégiques ainsi que des stocks d'armement.

En riposte, le groupe terroriste a tiré près de 1 300 roquettes, dont un millier qui ont effectivement frappé le territoire israélien.

Au total, le conflit a fait deux morts en territoire israélien et 77 blessés.