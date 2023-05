Les commémorations de la Nakba à l'ONU "détruisent toute chance de paix", selon l'ambassadeur d'Israël

Gilad Erdan a envoyé une lettre à tous les ambassadeurs de l'ONU, les appelant à boycotter cet événement anti-israélien

L'Assemblée générale des Nations unies organisera lundi un événement marquant la "Nakba", mot arabe signifiant "catastrophe", qui désigne la création de l'État d'Israël. À l'approche de cet événement, l'ambassadeur d'Israël aux Nations unies, Gilad Erdan, a envoyé une lettre à tous les ambassadeurs de l'ONU, les appelant à boycotter cet événement anti-israélien.

"Le 14 mai 1948, l'État d'Israël a déclaré sa création conformément au plan de partage des Nations unies de 1947. Les États arabes, y compris les Palestiniens qui vivaient en Israël, ont rejeté le plan de partage et, immédiatement après la déclaration d'indépendance d'Israël, cinq armées ont envahi Israël afin d'anéantir l'État naissant", peut-on lire au début de la lettre.

"75 ans plus tard, le lundi 15 mai, les Nations unies commémoreront l'événement capital de l'indépendance d'Israël, non pas en célébrant Israël et ses réalisations, mais en organisant un événement spécial à l'Assemblée générale qui marquera la création d'Israël comme la 'Nakba' - la catastrophe en arabe", a dénoncé Gilad Erdan.

"L'idée qu'une organisation internationale puisse marquer la création de l'un de ses États membres comme une catastrophe ou un désastre est à la fois consternante et répugnante. Cet événement est une tentative flagrante de déformer l'histoire, en négligeant le fait que ceux qui se présentent comme les victimes étaient en réalité les agresseurs, qui ont déclenché une guerre sur cinq fronts contre l'État d'Israël nouvellement créé. Cette horrible falsification ne doit en aucun cas être tolérée", a exhorté l'ambassadeur israélien.

Gilad Erdan a enfin appelé les membres des Nations unies à ne pas assister à l'événement, estimant que cette célébration ne faisait que "promouvoir la pratique antisémite qui consiste à placer l'État juif à un niveau différent de celui de tout autre État membre". "Non seulement cette pratique cautionne la haine des Juifs, mais elle donne également le feu vert aux Palestiniens pour continuer à exploiter les organes internationaux afin de promouvoir leur discours diffamatoire", a conclu l'ambassadeur, qui a souligné que plusieurs pays avaient déjà confirmé qu'ils ne participeraient pas à l'événement.