Les systèmes de défense aérienne ont intercepté 430 roquettes, soit un taux d'interception de 95 %

L'armée israélienne a publié les statistiques de l'opération "Bouclier et Flèche" menée pendant cinq jours contre le Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza et qui s'est achevée samedi soir.

Selon Tsahal, les terroristes palestiniens ont lancé 1 468 roquettes et mortiers sur Israël pendant le conflit. 290 de ces roquettes, soit une sur cinq, ont atterri dans la bande de Gaza et 39 autres dans la mer, tandis que 1 139 roquettes ont franchi la frontière israélienne. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté 430 roquettes, soit un taux d'interception de 95 % des roquettes se dirigeant vers des zones peuplées.

Une poignée de roquettes ont atterri dans des zones peuplées, faisant un mort et plusieurs blessés, ainsi que des dégâts. Le reste des roquettes a atterri dans des zones ouvertes, faisant également un mort et deux blessés.

L'armée israélienne affirme avoir mené des frappes contre 422 cibles du Jihad islamique dans la bande de Gaza, dont huit sites militaires, 19 centres de commandement, 12 sites de fabrication d'armes, 122 lance-roquettes, 63 sites de lancement de mortiers, 10 escadrons de lancement de roquettes et de mortiers, et 21 éliminations ciblées, dont six membres de haut rang.

L'armée de l'air a mené ses frappes avec 120 avions de chasse, 14 hélicoptères de combat et un nombre indéterminé de drones. Les avions ont utilisé 250 tonnes de munitions (390 bombes au total), tandis que les drones ont effectué 115 frappes au total. Les forces terrestres ont quant à elle effectué 10 frappes.

Abed Rahim Khatib/Flash90 Des traînées de fumée sont visibles alors que des roquettes sont tirées de Gaza vers Israël, à Khan Younis, le 13 mai 2023

Tsahal affirme avoir éliminé 21 terroristes au cours des combats, tandis que le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, avance le chiffre de 33 morts. L'armée israélienne affirme qu'au moins quatre civils ont probablement été tués par des tirs de roquettes ratés, et qu'un certain nombre de civils ont été tués lors des premières frappes de l'opération, qui visaient des membres importants du Jihad islamique.

Le chef du commandement sud de Tsahal, le général de division Eliezer Toledano, a déclaré que les frappes surprises de mardi étaient essentielles pour la réussite de l'opération.