Une majorité de Palestiniens considèrent la Chine et la Russie comme des médiateurs potentiellement efficaces dans leurs pourparlers de paix avec Israël, selon un sondage réalisé par YouGov pour le site web Arab News. L'enquête a montré que le médiateur potentiel préféré des Palestiniens était la Russie, suivie de près par l'Union européenne et la Chine. Les États-Unis, en revanche, sont loin d'être populaires.

80 % des Arabes palestiniens ont accueilli favorablement une offre chinoise de médiation avec Israël. Près de 60 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne faisaient pas confiance aux États-Unis pour assurer la médiation des négociations.

Le ministre chinois des affaires étrangères, Qin Gang, a récemment déclaré à ses homologues israéliens et palestiniens que son pays était prêt à faciliter les pourparlers de paix entre les deux parties.

La Chine a plus d'une fois proposé sa médiation entre Israël et l'Autorité palestinienne, mais elle a également exprimé son soutien à une solution à deux États, avec un État palestinien indépendant et pleinement souverain, délimité par les frontières d'avant 1967 et ayant Jérusalem-Est pour capitale. Les avis positifs sur la Chine ont été renforcés à la suite de la récente médiation réussie de Pékin dans les pourparlers entre l'Iran et l'Arabie saoudite.

Le sondage indique par ailleurs que les raids anti-terroristes israéliens et les implantations juives sont considérés comme les principales causes de l'échec des précédents pourparlers de paix, suivies par le parti pris des États-Unis à l'égard d'Israël et le différend persistant sur la mosquée Al-Aqsa et le statut de Jérusalem.

Les Palestiniens semblent polarisés à l'égard des accords d'Abraham, 52 % d'entre eux estimant que l'initiative américaine a rendu Israël plus agressif à l'égard des Palestiniens, tandis que 43 % pensent le contraire.