L'Autorité palestinienne a demandé, dimanche, à la Cour pénale internationale, de délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, pour avoir prétendument soutenu l'assassinat ciblé de Palestiniens. Dans un communiqué, le bureau des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne a accusé M. Ben Gvir d'"incitation à la haine" pour avoir prétendument soutenu "une agression sanglante" contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.

L'appel à la CPI a été lancé après que Ben Gvir a salué l'opération menée par Israël dans la bande de Gaza et déclaré, dans une référence à l'élimination ciblée de six terroristes de haut rang du Jihad islamique : "Ce qui s'est passé au cours de l'opération [militaire] est une bonne chose. La prochaine opération doit se dérouler en Judée et en Samarie". Le bureau de l'AP a dénoncé les remarques de Ben Gvir comme "un permis de tuer des citoyens palestiniens" et l'a accusé de lancer un appel à "une escalade militaire injustifiée, qui reflète une mentalité coloniale expansionniste visant à perpétuer l'annexion progressive de la Cisjordanie".

Oren Ben Hakoon/Flash90 Itamar Ben Gvir

L'Autorité palestinienne a officiellement rejoint la CPI le 1er avril 2015, et a immédiatement déposé une série de plaintes auprès de la Cour. En plus d'affirmer qu'Israël a commis des crimes de guerre pendant la guerre de Gaza de 2014, elle a également affirmé que les implantations israéliennes constituent "un crime de guerre permanent".

L'AP a qualité pour agir devant la Cour depuis que l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu l'"État de Palestine" en tant qu'observateur non-membre en 2012.