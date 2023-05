Les négociations sur la tenue d’un nouveau sommet israélo-palestinien se poursuivent

Malgré les contacts avancés, aucune date n’a pour le moment été arrêtée

Des discussions ont eu lieu ces derniers jours sur la tenue d’un troisième sommet entre Israël et Palestiniens, après ceux qui ont déjà eu lieu à Aqaba en Jordanie en février et à Charm el-Cheikh en Égypte en mars dernier, a rapporté lundi matin le radiodiffuseur public israélien Kan.

Amos Ben-Gershom/GPO Le cabinet israélien de sécurité

Les conférences précédentes, qui traitaient des questions de sécurité et de la coopération entre Israël et l'Autorité palestinienne, avaient réuni des représentants américains, jordaniens, égyptiens, palestiniens, ainsi que la délégation israélienne. Cette dernière comprenait le conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, le chef du service de sécurité intérieure, Ronen Bar, le coordinateur des opérations du gouvernement dans les territoires, le général Ghassan Alian et le directeur général du ministère des Affaires étrangères Ronen Levy.

Malgré des contacts avancés, aucune date n’a pour le moment été arrêtée. Si les négociations sur la tenue de ce troisième sommet aboutissent, le lieu de la rencontre serait sûrement une nouvelle fois Charm el-Cheikh.

Photo by Avshalom Sassoni/Flash90 Le chef du Shin Bet Ronen Bar

En février, Israéliens et Palestiniens s’étaient rencontrés à Aqaba, en Jordanie, pour une réunion "politico-sécuritaire" visant à apaiser les tensions après de nombreuses violences entre Israéliens et Palestiniens en Cisjordanie. Le mois suivant, Israël et Autorité palestinienne s’étaient une nouvelle fois réunis, cette fois dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, pour œuvrer à la désescalade et à la "prévention de nouvelles violences".