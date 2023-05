Les forces israéliennes sont entrées dans le camp de réfugiés d'Askar pour préparer la possible démolition de la maison d'un terroriste

Un Palestinien a été tué lors d'affrontements entre les forces israéliennes et des émeutiers dans le camp de réfugiés d'Askar, à l'est de Naplouse en Cisjordanie, ont rapporté les médias palestiniens lundi matin. L'armée a indiqué que des soldats de Tsahal étaient venus préparer la possible démolition de Khaled Harusha, le fils du terroriste Abdelfatah Harusha. Les deux hommes sont accusés d'avoir perpétré l'attentat à Kfar Hawara, fin février, au cours duquel deux Israéliens ont été assassinés.

Au moins deux Palestiniens ont été blessés par balle au cours des combats, dont un homme qui a succombé à ses blessures, selon les médias palestiniens. Le deuxième homme serait dans un état grave. Selon des informations non vérifiées, l'homme décédé s'appelle Saleh Sabri. On ne sait pas s'il était impliqué dans les combats.

Nasser Ishtayeh/Flash90 Des soldats israéliens dans la ville de Jénine, en Cisjordanie.

Des raids et des affrontements ont également été signalés dans d'autres parties de la Cisjordanie, mais aucune victime n'a été signalée de part et d'autre. Les tensions entre Israël et les Palestiniens se sont accrues au cours de l'année écoulée, les forces israéliennes menant des raids quasi quotidiens en Cisjordanie dans le contexte d'une série d'attentats terroristes palestiniens meurtriers.

Israël a par ailleurs conclu un cessez-le-feu avec le Jihad islamique à Gaza après une opération militaire de cinq jours dans le territoire palestinien. La trêve semblait tenir bon lundi matin. Samedi, deux Palestiniens armés ont été abattus lors d'un raid mené par les troupes israéliennes contre l'appartement d'un agent terroriste dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie. Plus tard dans la journée, un autre Palestinien a été abattu alors qu'il tentait de poignarder des agents de la police des frontières à un poste de contrôle en Cisjordanie.