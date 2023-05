Fronde de David : le missile de défense à un million de dollars

"La Fronde David se déplace à une vitesse hypersonique, de sorte qu'aucun missile du Jihad islamique ou du Hamas n'est en mesure de l'affronter"

Mercredi, Israël a intercepté une roquette tirée depuis Gaza en direction du centre du pays en utilisant pour la première fois son système de défense antimissile Fronde de David, alors que le système dôme de fer a intercepté 95 % des roquettes qui ont menacé Israël.

Le Dôme de fer, qui est la ligne de défense à courte portée de la défense antimissile israélienne, fabriqué par Rafael Advance Defense Systems, comprend un radar de recherche et de guidage, des fonctions de commandement et de contrôle et le missile intercepteur Tamir, qui coûte 50 000 dollars (46 000 euros) l'unité. La deuxième strate de de la défense antimissile d'Israël est le système Fronde de David. Il est conçu pour intercepter les missiles à courte et moyenne portée, notamment les missiles balistiques, lancés depuis des bateaux, des avions ou des drones.

IDF Spokesperson's Unit Batterie du "Dôme de fer", Israël

"Contrairement au Dôme de fer, qui explose près de la cible, la Fronde de David frappe directement le missile", a déclaré Yehoshua Kalisky de l'Institut national de recherche sur la défense de l'université de Tel-Aviv à Globes. "L'avantage de la Fronde David est sa capacité de manœuvre. Elle se déplace à une vitesse hypersonique, supérieure à Mach 7, de sorte qu'aucun missile du Jihad islamique ou du Hamas n'est en mesure de l'affronter", a-t-il expliqué.

Cependant, chaque interception par le système Fronde de David est beaucoup plus onéreuse que le Dôme de fer, puisque chaque missile lancé par le système coûte environ un million de dollars (921 000 euros). La dernière catégorie de défense aérienne et le système Arrow dont chaque missile coûte environ trois millions de dollars (2,76 millions d’euros).

Rafael Advanced Defense Systems official Le système Iron Beam en action

Par ailleurs, en 2022, le ministre de la Défense de l'époque, Benny Gantz, a décidé de faire avancer le développement et la production du système laser Iron Beam. Selon l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, ce système pourra "entourer Israël d'un mur laser qui nous protégera des missiles, des roquettes, des drones et d'autres menaces, et qui, en fait, enlèvera à l'ennemi la carte la plus forte qu'il puisse jouer contre nous". L’Iron Beam est bien moins onéreux et permettra à Israël d'économiser plusieurs millions de shekels.