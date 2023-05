Israël et le Monténégro signent un accord d'exportation de matériel de défense de 20 millions d'euros

Il s'agit du troisième accord conclu entre les deux pays depuis le renforcement de leurs relations de défense en 2019

Israël et le Monténégro ont conclu un accord d'exportation de matériel de défense d'une valeur de 20 millions d'euros, selon un communiqué officiel publié lundi. L'accord a été signé par les ministères de la Défense des deux pays et constitue le troisième accord de ce type conclu par les deux États au cours des dernières années.

L'accord d'exportation concerne l'acquisition "d'armes fabriquées par Elbit Systems, notamment des systèmes de munitions de mortier et des équipements de formation", selon le communiqué.

"Dans le cadre du contrat, Elbit Systems fournira des systèmes de munitions de mortier de 120 mm qui peuvent être montés sur des véhicules blindés 4x4, ainsi que la formation de soldats et d'officiers à l'Académie Elbit-IMI en Israël. L'accord est évalué à environ 20 millions d'euros", précise le communiqué.

"Il s'agit du troisième accord avec nos partenaires du Monténégro depuis le renforcement de nos relations de défense en 2019. Il s'agit d'une grande expression de confiance dans l'industrie de défense israélienne. Le Monténégro est un partenaire et un allié d'Israël et fait face à des défis de sécurité complexes comme d'autres pays européens. Les industries de défense israéliennes sont en mesure de leur fournir des solutions technologiques du plus haut niveau", a déclaré le directeur de la Direction de la coopération internationale en matière de défense du ministère israélien de la Défense (SIBAT), le général de brigade Yaïr Kulas.